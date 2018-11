Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 17 anos em estado grave após ser atropelado em Vila Nova de Gaia

Condutor do veículo abandonou o local e está a ser procurado pelas autoridades.

15:33

Um jovem de 17 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido atropelado por um veículo pesado de mercadorias na Avenida Dr. Moreira de Sousa em Pedroso, Vila Nova de Gaia.



O condutor do veículo abandonou o local e está a ser procurado pelas autoridades.



A vítima foi levada para o Hospital de São João em estado considerado grave.



O alerta foi dado pelas 13h10 e no local estiveram operacionais dos bombeiros, GNR e VMER.