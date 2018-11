Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 79 anos em estado grave após atropelamento no IC19

Acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, junto à curva do Palácio de Queluz, em Sintra.

Por M.C. | 07:45

Um idoso de 79 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos considerados graves ao ser atropelado quando atravessava o IC19 durante a madrugada, junto à curva do Palácio de Queluz, em Sintra.



O aparatoso acidente ocorreu pelas 03h30, no sentido Lisboa/Sintra. Desconhecem-se ainda os motivos que levaram o idoso a atravessar a estrada àquela hora.



Sabe-se apenas que foi colhido com bastante violência quando já estava na faixa de rodagem, e projetado ao longo de alguns metros.



A PSP e os bombeiros de Queluz assistiram a vítima e transportaram-na ao hospital de São Francisco Xavier em estado estável, mas com alguma gravidade.