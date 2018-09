Acidente obriga ao corte do IC19 em Queluz, sentido Lisboa-Sintra

O acidente deu-se às 08h13. Há um ferido que foi assistido pelos bombeiros.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:22

A circulação no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, está totalmente cortada na subida para o viaduto da CREL, entre Queluz e Massamá, devido à colisão entre quatro viaturas ligeiras que provocou um ferido ligeiro. O caos no trânsito já chega à Segunda Circular e à Radial de Benfica.

O acidente deu-se às 08h13. A vítima foi assistida pelos bombeiros de Queluz.

O IC19 encontra-se encerrado totalmente para limpeza da via e remoção dos veículos. O trânsito está a ser desviado para a CREL e para a saída da zona industrial de Massamá. Só volta a reentrar no primeiro acesso do Cacém.