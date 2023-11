Os Bombeiros de Monção resgataram, este sábado à tarde, um gato que estava preso na cobertura de um edifício, na freguesia de Mazedo, em Monção.



O alerta foi dado pela dona do animal. Segundo a corporação – que publicou uma fotografia com o momento do resgate na rede social Facebook - o resgate foi feito sem problemas. "Tudo terminou bem e o pequeno gatinho foi novamente entregue à dona", pode ler-se na publicação.