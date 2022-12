Bombeiros e GNR agredidos durante socorro a homem em Viana do Castelo

Dois homens, com 28 e 52 anos, agrediram este sábado, na véspera de natal, três bombeiros e dois militares da GNR, na chegada a uma ocorrência para a qual tinham sido mobilizados em Viana do Castelo.Cerca das 00h30, os bombeiros receberam o alerta para uma situação de agressão. Um homem apresentava ferimentos de arma branca.Na chegada ao local, os três operacionais, dois homens e e uma mulher, entraram na habitação para socorrer a vítima, quando foram agredidos pelo pai e irmão do ferido.A GNR foi chamada ao local e dois militares foram também agredidos.Os bombeiros acabaram por abandonar o local, mas antes socorreram a vítima para a qual tinha sido chamados a prestar auxílio. A vítima recusou ser transportada para uma unidade hospitalar.Os agressores foram detidos pela GNR e serão esta segunda-feira presentes a tribunal.