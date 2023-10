Ghenadie Flocea, conhecido no mundo do crime como ‘Borman’, foi preso na quinta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) numa aldeia de Sintra. Depois de identificarem o moldavo de 50 anos, os inspetores perceberam que este já se encontrava há vários meses em Portugal.





A informação que levou à detenção de ‘Borman’, já em preventiva e à espera de extradição para Espanha - onde será julgado por contrabando de tabaco -, surgiu do trabalho conjunto com a Polícia Judiciária, entidade que, recorde-se, irá acolher os investigadores do SEF após a extinção do serviço, a 29 de outubro.