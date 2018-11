Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga e Santiago de Compostela unidas para promover região

Promoção do turismo e sinergias entre governos, instituições e empresas são desafios.

Por Liliana Rodrigues | 09:49

As mais antigas arquidioceses da Península Ibérica preparam-se para estreitar as relações de amizade. Braga e Santiago de Compostela querem celebrar uma geminação e a proposta vai a votação na próxima reunião de câmara da autarquia bracarense, segunda-feira, dia 26, prevendo- –se que seja aprovada sem qualquer oposição.



"Fortalecer a herança cultural e histórica, promover a participação dos povos e criar sinergias entre os governos locais, as instituições e as empresas" são os objetivos que estão na génese da vontade entre as duas cidades.



"O nosso concelho tem protagonizado diversos acordos de cooperação com cidades de todo o Mundo. Com esta proposta, queremos recuperar uma relação histórica de séculos, consolidando uma relação já efetiva e bastante profícua", resumiu o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, sublinhado que a afirmação internacional e a cooperação institucional são vetores estratégicos que têm sido desenvolvidos, durante os últimos anos, pela autarquia bracarense.



A geminação não vai esquecer, obviamente, a vertente turística, nomeadamente a cooperação no desenvolvimento da promoção do Caminho Português de Santiago, aumentando ao mesmo tempo o trabalho conjunto em diversas áreas, como nas políticas de juventude, no desporto, no urbanismo ou no património.



A par da promoção da língua portuguesa e das culturas lusófonas, o memorando prevê "o desenvolvimento do turismo sustentável, a identificação e criação de novas iniciativas no âmbito urbanístico, promover a cooperação no âmbito da ciência, educação, economia e investimento, nas políticas e atividades desportivas e para a juventude".