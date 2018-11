Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segredos de Braga revelados no Instagram por onze influentes

Utilizadores influentes da rede social mostram ao Mundo o passado e o futuro da cidade.

Por Manuel Jorge Bento | 08:38

Onze influentes utilizadores nacionais e estrangeiros da rede social Instagram vão mostrar ao Mundo o passado e o futuro de Braga, no âmbito do evento ‘Braga Timetravel’. "O grupo vai visitar alguns dos sítios mais conhecidos da cidade, monumentos e edifícios emblemáticos, mas o objetivo é também revelar alguns segredos e recantos que nem os próprios bracarenses conhecem", indicou Luís Otávio Costa, que integra a organização.



O encontro, promovido pela Câmara de Braga com a Associação Comercial e a plataforma visitbraga.travel decorre até domingo. Pretende "mostrar a dupla faceta" da capital do Minho e tornar-se "icónico à escala global". O roteiro passará "obviamente pelo Bom Jesus, pelo Santuário do Sameiro, Mosteiro de Tibães, um percurso ligado a todo o passado da cidade, mas inclui sítios como o Theatro Circo, o Estádio Municipal ou o GNRation, que são exemplos de locais por onde o futuro da cidade vai passar".



Luís Otávio Costa considera que este evento colocará Braga "aos olhos de uma população que, se calhar, de outra forma nunca a iria conhecer". Os três membros nacionais encaram o evento como uma "missão" que lhes foi confiada depois do primeiro evento do género, o Insta Viana, que decorreu em janeiro.

Aos instagramers portugueses, juntam-se utilizadores daquela rede social de vários pontos do Mundo - Alemanha, França, Malásia, Turquia, Brasil, Hong Kong e Rússia.



Além do roteiro, os três dias incluem um momento fotográfico, "que consiste em fotografar um espaço que abre portas apenas para um grupo restrito de fotógrafos criativos", além da visita a locais "únicos da cidade e até fora de circuito", como uma fábrica de sinos e uma outra de velas.