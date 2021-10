Um amigo de Christian Bruckner, o suspeito de violar e matar Madeleine McCann, contou que o pedófilo abusava de crianças alemãs que se encontravam numa casa de acolhimento na zona de São Bartolomeu de Messines, no Algarve. A testemunha revelou que Bruckner lhe disse que as raparigas com problemas de comportamento lhe tinham sido encaminhadas por uma mulher, que recebia dinheiro de um programa de reabilitação em Portugal.