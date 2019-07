Burlão das obras engana sete em mais de 100 mil euros

Anunciava-se na internet como empreiteiro que, a preços reduzidos, remodelava casas de forma rápida.Acabou por, nos últimos 10 meses, enganar pelo menos sete pessoas, que lhe entregaram mais de 100 mil euros para trabalhos.Mas o burlão fugiu sem os concluir. O homem, 41 anos, foi detido pela PJ de Setúbal e ontem solto pelo tribunal.Deixou casas sem telhado e paredes. E as vítimas em dificuldades financeiras com empréstimos para pagar as obras e novos para as concluir.Usava nome verdadeiro e empresas inexistentes. Dava orçamentos imbatíveis. Iludidas, as pessoas pagavam à cabeça, para que ele comprasse materiais.Iniciava as obras, com supostos empregados, e ‘encontrava’ sempre problemas extra para sacar mais dinheiro.Com as casas esventradas, desaparecia. As primeiras queixas são de outubro de 2018.Quem pagava os trabalhos a prestações era manipulado. O burlão pedia mais dinheiro para, por exemplo, terminar as obras antes do inverno.Desapareceu de circulação às primeiras denúncias. Mudou de morada e telemóvel.Mas andava a tentar fazer mais burlas com ‘novas empresas’.