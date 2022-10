As buscas por Fernando Castro, de 63 anos, desaparecido desde terça-feira, depois de ter sido deixado em casa pelos bombeiros, em Algueirão-Mem Martins (Sintra), foram interrompidas.O comandante da corporação, Joaquim Leonardo, explica que "cerca de 20 pessoas procuraram na área onde foram encontrados os objetos pessoais da vítima" e que, por isso, esgotaram as possibilidades que tinham. "Interrompemos as buscas e deixamos agora a polícia investigar", concluiu.