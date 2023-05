Buscas por jovem desaparecido no mar da Madeira retomadas

As buscas pelo jovem de 25 anos desaparecido depois de cair ao mar, na noite de sábado, no mar de São Jorge, na Madeira, foram esta quarta-feira retomadas.

Nas operações coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal estão empenhados, por mar, uma mota de água da Estação Salva-vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS Madeira e uma embarcação da GNR.





Por terra estão elementos da GNR e do Exército Português. Uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira também está no local.