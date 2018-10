Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabeleireira ilibada de roubar casas de clientes

Coletivo de juízes considerou não existirem provas para condenar a mulher.

Por J.N.P. | 08:23

A cabeleireira do Entroncamento, julgada no tribunal de Santarém por três crimes de furto qualificado, foi esta segunda-feira absolvida de todas as acusações.



O coletivo de juízes considerou não existirem provas para condenar a mulher, de 35 anos, suspeita de assaltar as casas de clientes habituais, enquanto estavam a ser atendidas.



As vítimas ficaram sem 20 mil euros em dinheiro e joias, mas não há testemunhos diretos da presença da arguida nas casas assaltadas ou a roubar as chaves das malas penduradas no bengaleiro do salão.



A cabeleireira disse em tribunal que estava inocente.