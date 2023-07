Um casal de indianos foi detido no Aeroporto de Mumbai quando embarcava rumo à Irlanda com passaportes portugueses, após férias no país natal.Apurou-se que os tinham comprado em Portugal em 2018 e desde então viajaram todos os anos entre a Índia e a Europa com esses documentos, que também aproveitaram para conseguir residir legalmente no Reino Unido e agora na Irlanda.As autoridades indianas investigaram os passaportes e afirmam que os mesmos tinham sido roubados.