Cadastrado usa arma falsa para roubos falhados em Lisboa

Um homem de 52 anos, descrito pela PSP de Lisboa como um "histórico" com condenações desde os anos 1990, e que saiu "recentemente" da prisão após uma pena de 13 anos por roubos e furtos, foi detido na terça-feira após ter feito três roubos em dois dias, todos falhados e com recurso a uma réplica de arma de fogo.Na segunda-feira atacou uma farmácia no Areeiro, ameaçando dois funcionários com a arma. Fugiu sem nada. Na terça-feira, levou 50 raspadinhas de 2 euros de uma papelaria e usou a arma para tentar assaltar um posto de abastecimento de combustíveis em Marvila. Confessou.