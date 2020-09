Cães encontrados fechados dentro de carro na Guarda

A GNR deteve uma mulher de 46 anos por maus-tratos a animais de companhia esta segunda-feira, no concelho da Mêda, Guarda.As autoridades procederam à detenção na sequência de uma denúncia que dava conta de que um veículo, com os vidros completamente embaciados, com dois cães de grande porte, estava estacionado há cerca de uma hora. A proprietária retirou os animais, e foi-lhes dada água de imediato.O Veterinário Municipal confirmou que os canídeos estavam bem de saúde.A mulher foi presente ao Tribunal Judicial de Foz Côa, sendo que lhe foi aplicada uma multa de 150 euros.