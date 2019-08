Cai a poço ao tirar selfie e fere rapaz na Quinta da Regaleira

O passeio à deslumbrante Quinta da Regaleira, em Sintra, poderia ter acabado este domingo em tragédia para uma família de turistas espanhóis e para um grupo de italianos.Um homem de 25 anos desequilibrou-se e caiu a um poço, com uma profundidade de 10 a 15 metros, atingindo um adolescente espanhol de 14. Segundo apurou ojunto de fontes policiais, o homem, de nacionalidade italiana, estaria a tentar tirar uma selfie, quando se debruçou e caiu em cima do menor.O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Sintra às 11h54 e rapidamente foram enviados ao local 12 operacionais. Quando chegaram ao poço ‘Amores Profundos’, que não tem água, depararam-se com duas pessoas no fundo, aparentando múltiplas fraturas.Como o local é de difícil acesso, os bombeiros viram-se obrigados a recorrerem a uma equipa de resgate em grande ângulo – técnica especial de resgate em altura – para retirarem as vítimas do local de forma segura.Os dois estrangeiros foram transportados ao Hospital de Santa Maria, com acompanhamento da viatura médica do Hospital Amadora-Sintra. Deram entrada como feridos graves e foram assistidos. A sua situação clínica, porém, viria a ser corrigida quando se verificou que os ferimentos eram ligeiros. Além dos bombeiros, foram também ao local a GNR e a Polícia Municipal.A Quinta da Regaleira está situada muito perto do centro histórico da vila e é visitada diariamente por turistas portugueses e estrangeiros.