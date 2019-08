Uma criança com cerca de 12 anos foi atingida por um adulto, que terá sofrido uma queda, este domingo no poço dos 'Amores Profundos' na Quinta da Regaleira, em Sintra.O homem ter-se-á desequilibrado e atingiu a criança. O poço não tinha água e mede cerca de 13 metros.O alerta foi dado às 11h54. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.sabe que as vítimas não são portuguesas. No local estiveram os bombeiros voluntários de Sintra, GNR e Polícia Municipal de Sintra.