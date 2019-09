Câmaras vão vigiar ruas de quatro cidades algarvias

Quatro cidades algarvias vão ter ruas vigiadas por câmaras. Em Olhão a videovigilância deve entrar em funcionamento já este ano, enquanto em Portimão e Albufeira isso vai acontecer em 2020. Em Faro o sistema só será instalado dentro de dois anos.Segundo o autarca olhanense, António Pina, a videovigilância "vai começar a ser montada em outubro", após o projeto já ter sido aprovado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. As câmaras vão estar nas avenidas 5 de Outubro e da Liberdade e na rua do Comércio.Em Portimão, a presidente da câmara, Isilda Gomes, diz que está "em fase de preparação o concurso para a aquisição do equipamento", e espera que o sistema esteja a funcionar "no próximo verão". Vinte câmaras serão instaladas na Praia da Rocha e nos acessos à cidade.Em Albufeira, o processo encontra-se a aguardar "parecer final da GNR", explicou o autarca José Carlos Rolo, que pretende ter a videovigilância ativa na Oura e na Baixa "no fim da primavera do ano que vem".Em Faro, Rogério Bacalhau anunciou o projeto recentemente. Está atualmente em estudo e só deverá entrar em funcionamento dentro de dois anos. Os alvos vão ser a Baixa e o largo de São Francisco.Os autarcas defendem que a videovigilância contribui para reforçar a segurança em zonas de grande movimento de pessoas.Só as forças de segurança terão acesso, em tempo real, às imagens captadas pelas câmaras de videovigilância. A PSP em Olhão, Portimão e Faro, enquanto em Albufeira será a GNR.O investimento com a instalação do sistema em Portimão é de cerca de 400 mil euros, segundo revelou ao CM Isilda Gomes, presidente da autarquia.