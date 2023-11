O condutor de um camião foi perseguido pela GNR durante vários quilómetros, na A22, e acabou detido pela Guardia Civil, em Espanha.Segundo oapurou, tudo aconteceu sexta-feira à noite, quando vários condutores alertaram as autoridades para a condução irregular de um veículo pesado a circular "entre a via esquerda e direita" da A22.A GNR perseguiu a viatura desde o nó de Tavira até à ponte do Guadiana e alertou a Guardia Civil, que conseguiu intercetar o veículo na A-49, na zona de Huelva.