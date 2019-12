Camionista que obrigou família a dormir dentro de carro condenado por violência doméstica

Um motorista de pesados com problemas de alcoolismo foi condenado pelo Tribunal de Santarém a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, por um crime de violência doméstica cometido contra a ex-mulher e um filho menor.O arguido, de 52 anos, chegou a obrigar a família a dormir dentro do carro ou em casa de familiares, fechando-lhes a porta da residência, em Torres Novas.Quando foi detido, tinha em casa uma espingarda calibre 9 mm, munições e várias armas que utilizou para ameaçar de morte as vítimas.Como durante a semana andava a conduzir pelo estrangeiro, os problemas ocorriam aos fins de semana.