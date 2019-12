Alcoólico agredia a ex-mulher e a filha em Abrantes

Um homem residente na Bemposta, Abrantes, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com pena suspensa, por um crime de violência doméstica contra a ex-mulher e uma filha menor.O Tribunal de Santarém deu como provado que o arguido, de 48 anos, atormentou a mulher depois do divórcio, em 2018, ao ponto de a vítima ter medo de sair à rua na aldeia onde residiam porque podia vê-lo.Já depois da separação, o homem, alcoólico, invadiu a casa da ex-mulher em duas ocasiões. Numa delas, agrediu-a, insultou-a e ameaçou-a de morte e, na segunda vez, roubou-lhe um computador portátil, chaves do carro e dinheiro, entre outros objetos.