Camionistas fiscalizados em Loures por GNR e IMT

Excesso de horas de condução, documentos de licenciamento e falta de descanso e pausas são alguns dos fatores inspecionados.

13:50

Cerca de meia centena de veículos pesados foram esta manhã fiscalizados, numa área de serviço de Loures, durante uma operação conjunta da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).



Esta ação de fiscalização, que decorreu entre as 09h00 e as 12h00, resulta de um acordo assinado em junho entre o Governo e a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) que prevê, nomeadamente, apoios para a aquisição de combustível e intensificação da fiscalização do setor.



Durante esta manhã, elementos da GNR e do IMT procederam à fiscalização de vários camiões de mercadorias, controlando o peso da carga, verificando os documentos e licenciamento dos veículos e aferindo a conformidade dos tacógrafos e o cumprimento dos tempos de descanso.



Num balanço feito à agência Lusa pelas 11h15, o capitão João Amorim, da GNR, referiu que até àquela hora tinham sido inspecionados 40 camiões, sendo que desses sete foram multados por excesso de peso.



As autoridades registaram ainda autos por excesso de horas de condução e falta de descanso e pausas, por ausência de documentação e certificado de habilitação de motorista e ainda por problemas nos pneumáticos.



Segundo explicou João Amorim, estas costumam ser as infrações mais comuns dos motoristas de pesados.



Por seu turno, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d' Oliveira Martins, que assistiu a esta ação, destacou a importância deste tipo de operações para a "dignificação e regulamentação" do setor.



Nesse sentido, o governante sublinhou que o acordo assinado recentemente com a ANTRAM vai permitir "intensificar" estas ações de fiscalização aos veículos pesados.



Até maio deste ano, fora deste acordo, foram realizadas 700 ações desta natureza em todo o país.



Em 2017 foram realizadas 1.400 ações, sendo que a ambição da tutela é superar esse número.