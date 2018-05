Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionistas iniciam paralisação por alterações no setor

Ação de protesto está marcada para as 08h00 desta segunda-feira.

Por Lusa | 07:50

Camionistas iniciam esta segunda-feira a partir das 08h00 uma ação de protesto que prevê a paralisação da circulação e marchas lentas para reclamar a regulamentação do setor e a indexação do preço dos transportes ao dos combustíveis.



"A paralisação vai realizar-se à hora a que estava prevista", garantiu o presidente da direção da Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP), Márcio Lopes, no domingo à noite no final de uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins.



Márcio Lopes assinalou que o primeiro encontro com o Governo foi inconclusivo e não há "suspensão da paralisação", referindo que a ação de protesto pode levar a marchas lentas ou à imobilização das viaturas nas bermas de vias, de norte a sul do país, sem localização específica pré-determinada.



Para esta segunda-feira está marcada uma segunda reunião no Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que tem a tutela dos Transportes, com início marcado para as 09h30, e que contará também com a presença da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).



O presidente da ANTP reiterou que a paralisação dos camionistas "tem hora exata para começar, mas não tem hora para acabar".



A paralisação pretende reclamar a regulamentação do setor, a criação de uma Secretaria de Estado dedicada exlusivamente aos Transportes, a obrigatoriedade de pagamento no período máximo de 30 dias e a criação de um mecanismo para que a inflação também seja refletida no setor dos transportes.



De acordo com Márcio Lopes, o caderno de reivindicações dos profissionais inclui ainda que o preço dos combustíveis seja indexado ao preço dos transportes, isto é, refletido no custo dos serviços, melhores condições de trabalho para os motoristas e descontos nas portagens.



"A iniciativa não partiu da associação, mas é a associação que está a dar voz ao desagrado dos camionistas e dos empresários, muitos associados da ANTP", explicou o dirigente associativo.



A ANTP representa as pequenas e médias empresas do sector e foi formada depois do bloqueio de 2008.



De acordo com a ANTP, o setor tem 7.500 empresas e mais de 300 mil trabalhadores, representando esta associação cerca de 400 associados, segundo o presidente da direção.