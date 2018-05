Greve dos camionistas no Brasil obriga noiva a cancelar casamento

Ana Lúcia Souza, de 33 anos, contou que o casamento estava a ser planeado há nove meses e estavam previstos cerca de 200 convidados. A noiva tinha todos os pormenores ultimados e todos os fornecedores tinham sido pagos.



As flores que deviam ter chegado esta sexta-feira de Holambra, em São Paulo, estavam num camião barrado por manifestantes em Dutra. O buffet contratado vinha de outro evento na região e quando voltava, ficou preso na manifestação.

"Todos os fornecedores me ofereceram uma segunda opção, prometeram manter o serviço com o melhor que podiam. Não seria justo para eles que teriam um desfalque nas contas, ao comprar as coisas com valor muito mais alto do que o mercado pratica", contou a noiva ao portal de notícias Globo.



Continuar a ler A noiva afirma que lhe foi difícil cancelar o casamento, mas que era a melhor decisão: "Não queria que o momento dos meus sonhos fosse transformado em tensão com esta confusão que estamos a viver".



Não é só em Portugal que o aumento dos combustíveis tem vindo a tornar-se insustentável. O Brasil vive atualmente uma greve com milhares de camionistas contra a subida do preço dos combustíveis. Este sábado grande parte do país ficou paralisado apesar da decisão do presidente Michel Temer de chamar o Exército para tentar travar os protestos e desbloquear as estradas.



A greve em causa já dura há cerca de uma semana. A noiva afirma que lhe foi difícil cancelar o casamento, mas que era a melhor decisão: "Não queria que o momento dos meus sonhos fosse transformado em tensão com esta confusão que estamos a viver".Não é só em Portugal que o aumento dos combustíveis tem vindo a tornar-se insustentável. O Brasil vive atualmente uma greve com milhares de camionistas contra a subida do preço dos combustíveis. Este sábado grande parte do país ficou paralisado apesar da decisão do presidente Michel Temer de chamar o Exército para tentar travar os protestos e desbloquear as estradas.A greve em causa já dura há cerca de uma semana.