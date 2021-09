Candidata do PS à junta de freguesia em Mértola detida com canábis

Uma candidata do PS a presidente de uma junta de freguesia no concelho de Mértola e o marido foram detidos na segunda-feira pela GNR por tráfico de droga, depois de os militares descobrirem sete plantas de canábis numa propriedade junto à casa onde viviam.





Cláudia Almeida, que perdeu as eleições para a junta de São João dos Caldeireiros, e o marido foram detidos na sequência de um processo que estava nas mãos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Almodôvar. As plantas foram apreendidas e o casal saiu em liberdade depois de ser constituído arguido. Ao CM o casal nega qualquer crime e garante que “as plantas estavam nuns quintais próximos” dos quais não são proprietários e que “o caso tem motivações políticas”.