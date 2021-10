Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter sido o autor de vários disparos de caçadeira contra uma autocaravana onde seguia um casal sueco e os sete filhos menores, no concelho de Moura.O crime ocorreu no dia 8 deste mês, durante a tarde. Segundo o CM conseguiu apurar, o suspeito detido pela PJ será um apoiante do Chega que integrou as listas à Assembleia de Freguesia de Póvoa de São Miguel (Moura).