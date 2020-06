Cantor Armando Gama acusado por agredir a mulher e insultar o filho menor

O cantor Armando Gama, de 66 anos, preso pelo núcleo antiviolência doméstica da GNR de Lisboa em janeiro deste ano, foi agora acusado de um crime de violência doméstica contra Bárbara Barbosa, a ex-companheira, e outro de posse ilegal de arma. A moldura penal prevê um cúmulo jurídico de 10 anos de prisão.No entanto, o MP de Sintra, responsável pela acusação, diz que o arguido "não deve ser punido com mais de cinco anos, por não ter antecedentes". A acusação refere que o cantor e a mulher conheceram-se em 2010. O filho, António, nasceu em 2013 (tem hoje 7 anos).Desde tenra idade, em datas não apuradas, o menino foi maltratado pelo pai. Disse-lhe: "És um imbecil", "pareces um macaco", ou "és um animal", quando este se portava menos bem.A acusação refere ainda que, entre agosto e novembro de 2019, Bárbara Barbosa foi agredida três vezes, com duas tentativas de estrangulamento.Ao, Armando Gama disse estar "confiante" no julgamento. "Nunca houve violência doméstica e a arma era do meu avô, estava identificada".