Cão dá alerta para queda de dono em poço em Bragança

Um homem de 77 anos que desapareceu na tarde de quarta-feira na aldeia de Salsas, em Bragança, foi encontrado morto dentro de um poço depois de várias horas de busca, informou esta quinta-feira a GNR.De acordo com a fonte, o idoso terá ido passear com um cão e o animal regressou a casa sem o dono, o que fez com que a família alertasse a GNR, que iniciou as buscas junto com outros elementos da Proteção Civil.O homem foi encontrado dentro de um poço por volta das 00h30 desta quinta-feira, como confirmaram à Lusa as Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR.O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança para ser feita a autópsia e apuradas as causas da morte.