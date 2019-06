Capotamento de carro condiciona circulação no IC19 em Queluz de Baixo

Um capotamento envolveu esta quinta-feira três viaturas no IC19, junto ao Hospital Amadora-Sintra, em Queluz de Baixo, no sentido Lisboa-Sintra.A circulação encontra-se condicionada e o alerta foi dado às 12h55.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Lisboa, não haverá registo de feridos.No local estão 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros de Queluz.