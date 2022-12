Capturado em Espanha traficante de droga que fugiu da PJ de Faro em 2021

O traficante de droga que fugiu das instalações da PJ de Faro, em 2021, foi capturado na zona de Marbella, em Espanha, pela Guardia Civil, em colaboração com a PJ e as autoridades francesas.A fuga aconteceu no momento em que o homem foi à casa de banho.Um traficante alvo de mandado de captura internacional e que estava detido na Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, em Faro, fugiu destas instalações.O fugitivo, de 36 anos, tem ascendência portuguesa, mas a sua nacionalidade é francesa.O homem tinha sido detido por uma unidade da Polícia Judiciária de Lisboa na sequência da emissão de um mandado de detenção internacional, por tráfico de droga e branqueamento de capitais.Tinha sido condenado a seis anos de prisão em Marselha.Quando foi detido em Faro tinha passaporte falso.Ao que oapurou, a PJ ajudou a monitorizando a namorada para conseguir localizar o suspeito.