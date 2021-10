Carcaça de baleia com 12 metros aparece no Tejo

A carcaça de uma baleia, com 10 e 12 metros e cerca de dez toneladas de peso, apareceu na manhã desta segunda-feira à entrada do Porto de Lisboa, confirmou ao CM fonte oficial da Autoridade Marítima. O animal foi rebocado para Algés e vai ser retirada do rio Tejo e entregue a um aterro ou para incineração.

A baleia, por ser um risco para a navegação, devido ao seu tamanho e peso, foi rebocada por meios da Administração do Porto de Lisboa para o cais junto à torre VTS, em Algés.

Foi contactado o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.