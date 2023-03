O cargueiro intercetado no Atlântico e escoltado até à doca de Alcântara, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de droga, zarpou ao final da tarde de segunda-feira com destino a Itália, depois de as buscas levadas a cabo por cerca de 20 inspetores da Polícia Judiciária não terem encontrado qualquer material ilícito.Mas segundo oapurou, o cargueiro que transportava carvão desde a América Latina foi libertado ainda antes de a Polícia Marítima realizar uma inspeção na zona denominada ‘águas vivas’ – as partes submersas do navio que apenas com recurso a mergulhadores podem ser alcançadas.