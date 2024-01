Carrinha celular com 20 anos perde direção e transmissão quando regressava de hospital

Uma viatura celular do Estabelecimento Prisional de Sintra, com mais de 20 anos, terá ficado sem direção e sem transmissão quando regressava do Hospital Amadora-Sintra, onde foi preciso render os guardas prisionais que acompanharam um recluso. Ao que o CM apurou, a avaria ocorreu à hora de almoço de sábado, tendo o condutor conseguido evitar que resultasse num acidente. A carrinha ficou inoperacional.





Contactado pelo, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirma a ocorrência: “Uma viatura celular do Estabelecimento Prisional de Sintra teve uma avaria mecânica, pelo que será, naturalmente, objeto de reparação. A avaria registou-se no retorno de diligencia ao exterior e na altura em que se aprestava para reentrar no estabelecimento prisional, sendo que, no momento da avaria, não transportava qualquer recluso.