Três mortos em despiste de carro seguido de incêndio na Trofa

Três pessoas morreram na sequência do despiste de um carro, seguido de incêndio, na noite de sábado, na Trofa.



Uma pessoa ficou ferida com gravidade e foi levada pelos bombeiros da Trofa para o Hospital de Famalicão. Foram acionados dois psicólogos para o local para assistir os familiares das vítimas.





Segundo oconseguiu apurar, Bruno Queirós e Pedro Azevedo são duas das vítimas mortais deste acidente.

Os corpos foram levados para o instituto de medicina legal do Porto. O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR do Porto já iniciou as perícias para apurar as causas e circunstâncias do acidente.





O alerta foi dado pelas 23h10. No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros, apoiados por nove viaturas.