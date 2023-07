Um carro ardeu, na manhã desta quarta-feira, no sentido Sul-Norte da A2, ao quilómetro 205, perto da Serra do Caldeirão, em Beja.A A2 está cortada no sentido Sul-Norte.O alerta foi dado às 11h43.No local estão 14 operacionais das corporações de bombeiros de Albufeira e Messines, apoiados por cinco viaturas. Não há registo de feridos.