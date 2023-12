Carro militar destrói pelourinho de 1700

As viaturas do Centro de Tropas de Operações Especiais fazem o percurso de três km entre os quartéis de Penude e de Santa Cruz, em Lamego, dezenas de vezes por dia sem incidentes. Mas a 21 de outubro de 2022 uma carrinha militar seguiu em frente numa curva e deitou abaixo o pelourinho de Arneirós, setecentista e protegido como Imóvel de Interesse Público desde 1933.Mais de um ano depois, o pelourinho continua no chão, partido. Ao, o Exército afirma que "assumiu a sua responsabilidade", acionando o seguro da viatura. Arcílio Jorge Lamelas, presidente da junta de freguesia de Vila Nova de Souto D’El Rei, descreve ao CM que deu "início a todos os procedimentos", junto da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e Divisão de Cultura e Património da Câmara de Lamego, bem como "várias diligências por forma a efetuar o restauro". Mas encontrou "inúmeras dificuldades" em conseguir uma "empresa habilitada" para cumprir com as "condições técnicas estipuladas no caderno de encargos e memória descritiva" enviado pela DRCN.Ao, Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego, afirma que, agora, ao tomar conta dessas dificuldades, foi acordado que será a câmara a "agilizar com a maior brevidade possível a formalização do procedimento concursal e execução da intervenção de conservação e restauro do pelourinho". Os pelourinhos (ou picotas) eram erigidos em local público para exposição e castigo dos criminosos, presos à coluna de pedra.Questionadas, as três entidades não revelam os custos do restauro, o Exército por os desconhecer, mas assegurando "ligação com as autoridades locais e a seguradora, no sentido da assunção das responsabilidades e da reparação dos danos causados".