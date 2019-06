O despiste de uma carroça de tração animal provocou dois feridos ligeiros, cerca das 11h00 deste sábado, junto à entrada de Olhão.Segundo oapurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, as vítimas, um adulto e um menor, eram os ocupantes da carroça.Foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Faro.