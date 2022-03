Três automóveis que estavam estacionados próximo do edifício do Teatro Lethes, em Faro, foram apedrejados em atos de vandalismo durante a madrugada de segunda-feira.A PSP foi chamada ao local por moradores, que se queixaram de barulho. No local encontraram os carros danificados.Segundo as autoridades, esta terça-feira ainda não tinha sido apresentada qualquer queixa.