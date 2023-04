Investigadores da PSP de Lisboa descobriram à venda, num stand de automóveis em Fernão Ferro, Seixal, nove carros de gama alta - que foram furtados em 2020 - com um valor de mercado estimado em 175 mil euros.



Fonte policial disse ao CM que o inquérito, a cargo do Ministério Público e delegado na Divisão de Investigação Criminal (DIC) do Comando da PSP de Lisboa, foi aberto após queixa apresentada pelo proprietário de um stand situado na freguesia lisboeta de Santo António.









Ver comentários