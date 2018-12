Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Gaiato de Beire impede utentes de ir ao médico

Segurança Social encerra instituição que não estava licenciada e retirou sete doentes.

Por Nelson Rodrigues | 13:05

Quartos e casas de banho sem condições de higiene e salubridade, pessoas em camaratas sem aquecimento, um quadro de pessoal sem especialização para o tratamento de doentes mentais e utentes impedidos de se deslocarem ao médico de família.



Estes foram apenas alguns dos aspetos que levaram a Segurança Social a encerrar, esta quinta-feira, a Casa do Gaiato de Beire, em Paredes, com caráter de urgência.



Depois de, no início de novembro, terem sido retirados 22 utentes do estabelecimento, também chamado de Casa do Calvário, a Segurança Social e a GNR voltaram ao local, esta quinta-feira de manhã, e retiraram mais sete rapazes.



Esta ação de fiscalização só terminou agora, uma vez que, no mês passado, o responsável da instituição tinha impedido a continuação do procedimento. De acordo com um comunicado enviado pela Segurança Social, o impedimento foi comunicado ao Ministério Público - o titular do inquérito -, que emitiu os mandados de busca realizados, esta quinta-feira, pelo juiz de instrução criminal.



"As forças de segurança judiciárias e saúde darão seguimento ao encerramento da Casa de Beire de forma a avaliar os utentes que permaneceram naquelas instalações, afastando- -os do perigo em que se encontravam", indica a Segurança Social , que refere que a instituição é um "equipamento social ilegal", que não está licenciado.



Os utentes esta quinta-feira retirados do estabelecimento foram encaminhados para instituições devidamente licenciadas e com condições de higiene. O CM tentou falar com o padre Júlio, responsável pela Casa de Beire, mas sem sucesso.



Já em 2017, o ex-diretor da instituição, padre António Baptista, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão, suspensa, por maus-tratos a utentes.