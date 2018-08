Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal carteirista fica preso

Dinheiro foi devolvido ao turista assaltado.

Por S.A.V. | 08:38

Um casal de carteiristas ficou em prisão preventiva após ter sido apanhado a rodear um turista num transporte público, retirando-lhe a carteira com 275 euros. Outros seis carteiristas detidos - todos com antecedentes por crimes iguais - pela PSP de Lisboa na última semana ficaram em liberdade.



O casal que ficou preso deitou a carteira para o chão e escondeu o dinheiro num fundo falso da mala da mulher (uma segunda assaltante participou mas ficou em liberdade). O dinheiro foi devolvido ao turista.



Numa outra situação, também um homem e duas mulheres furtaram uma carteira com documentos, cartões bancários e 200 euros em dinheiro a uma turista. Foram detidos e têm julgamento sumário marcado para amanhã.



O terceiro assalto foi cometido por dois homens que seguiram uma turista e abriram a mochila que a vítima tinha às costas.



Quando um deles já tinha a mão dentro da mochila, a turista deu pela presença deles e começou aos gritos, levando a Polícia a deter os homens.