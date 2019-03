Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos encontrado morto na casa de banho em Viseu

Vítimas estavam desaparecidas desde quarta-feira, em Sernancelhe.

12:05

Um casal de idosos, na casa dos 80 anos, foi encontrado morto este domingo de manhã na casa de banho da habitação onde viviam em Sernancelhe, no distrito de Viseu.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as vítimas estavam desaparecidas desde quarta-feira.



O alerta foi dado às 09h30.



As causas das mortes estão por apurar, acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, adiantando que também são ainda desconhecidas as idades das vítimas e se existe algum grau de parentesco entre elas.



Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros de Sernancelhe, da GNR e do INEM.