Casal de turistas morre a tirar selfie

Australianos passaram muro para tirar fotografia.

Por Miguel Curado | 01:30

Um casal de turistas australiano morreu esta terça-feira na sequência de uma queda de 30 metros de altura na praia dos Pescadores, na Ericeira, Mafra. O que se passou ainda não está apurado com exatidão, mas é provável que o casal tenha passado um muro de proteção para tirar uma selfie.



O casal – ele, de 34 anos, e ela sensivelmente da mesma idade – tinha chegado a Portugal há poucos dias e estava hospedado num hostel na Ericeira. Os dois chegaram à praia dos Pescadores, perto do porto de pesca da vila, cerca da uma da manhã.



Ao que o CM apurou, os dois turistas observaram o areal a partir do passeio da marginal da Ericeira. Algumas das poucas pessoas que se encontravam na zona viram o casal australiano a transpor o muro de segurança que separa o passeio da falésia.



O momento da tragédia, porém, ninguém viu. Sabe-se que os dois caíram desamparados para o areal. Pelo caminho deixaram cair vários bens pessoais, como um telemóvel e uma carteira. Os corpos bateram na encosta, antes de pararem no areal.



Segundo Pereira da Terra, comandante da capitania do Porto de Cascais, há dois cenários possíveis para explicar as mortes: "Acreditamos que terão ocorrido quando um deles, ou ambos, tentavam tirar uma selfie. Também pode ter acontecido – e porque foi recuperado um telemóvel junto ao muro – que tivessem verificado a perda deste objeto e, ao tentar recuperá-lo, caíram."



Os dois corpos só foram detetados pelas 06h00, por pescadores que regressavam da faina. Um funcionário da junta de freguesia da Ericeira que limpava o areal foi avisado e acionou os meios de socorro.



Os bombeiros e a Polícia Marítima cobriram os corpos, tendo os óbitos sido confirmados por uma delegada de saúde.



Após a Polícia Judiciária ter despistado a possibilidade de crime, os corpos foram removidos para a morgue do Hospital de Torres Vedras, onde serão autopsiados.



Pescador descreve cenário de horror

Marcelino Pereira, pescador da Ericeira, foi das primeiras pessoas a aperceber-se da presença dos corpos do casal no areal. Diz que "ficaram irreconhecíveis" e descreve um cenário de horror. A altura da falésia, frisa, provocou a queda violenta.



PORMENORES

Sem documentos

Junto aos corpos do casal foram encontrados apenas os documentos do homem. A mulher não tinha consigo qualquer elemento identificativo.



PJ esteve no hostel

Depois de recolher indícios junto dos cadáveres, na praia, a PJ deslocou-se ao hostel onde o casal estava hospedado.



Morte no Cabo da Roca

Em agosto de 2014 uma fotografia tirada pelos filhos revelou-se fatal para outro casal estrangeiro. Michal e Hania, polacos, de 30 e 31 anos, caíram na falésia do Cabo da Roca, em Sintra.