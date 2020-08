Casal detido com 200 pés de canábis nas Caldas da Rainha

A GNR desmantelou esta quinta-feira a uma plantação de canábis que um casal tinha numa área contígua à sua residência no concelho das Caldas da Rainha. Foi detido um homem de 54 anos e uma mulher de 43, pelo crime de tráfico de droga.Os militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Caldas da Rainha já investigavam os detidos desde setembro do ano passado. Anteontem, munidos de dois mandados de busca, uma domiciliária e outra num veículo, e com o apoio do Destacamento de Intervenção de Leiria, apreenderam 200 plantas de canábis e diversos utensílios usados na atividade ilícita, como uma lâmpada de aquecimento e fertilizante.Os detidos já são possuidores de antecedentes criminais, informou a GNR.