GNR detém suspeito de tráfico de droga no Fundão

A GNR anunciou hoje a detenção de um homem pelo crime de tráfico de estupefacientes, no Fundão, e apreendeu-lhe 276 doses de canábis, 181 de MDMA, 107 sementes e 37 pés de canábis.Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção do homem de 53 anos ocorreu na segunda-feira, no Fundão, em flagrante delito, no decorrer de uma busca domiciliária."Havendo suspeitas da existência de uma plantação de 'cannabis', os militares da GNR efetuaram várias diligências de investigação e ações de vigilância, que culminaram na localização da referida plantação, dissimulada na propriedade agrícola contígua à residência do suspeito", lê-se na nota.No decorrer de uma ação de busca domiciliária, os militares do Destacamento Territorial do Fundão apreenderam 276 doses de 'cannabis", 181 de MDMA, 107 sementes e 37 pés de 'cannabis' em diferentes estados de maturação.Foi ainda apreendido diverso material de acondicionamento e de apoio ao cultivo, uma balança de precisão e um moinho.Esta operação contou com a intervenção dos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Fundão e dos Postos Territoriais de Alpedrinha e de Soalheira.Segundo a GNR, esta ação faz subir para oito o número de detidos por cultivo de 'cannabis' desde o início do ano no distrito de Castelo Branco.O detido vai ser presente hoje no Tribunal Judicial do Fundão para primeiro interrogatório.