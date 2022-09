Uma mulher de 36 anos e um homem, de 34, foram detidos pela PJ por tentativa de homicídio de um imigrante moldavo de 26 anos. O crime ocorreu no dia 3 de julho à porta de um café em Covas, Rio de Mouro.





Vítima e agressores desentenderam-se no interior do café, por motivos ainda não apurados mas que serão “fúteis”, revela a PJ, e a rixa veio para o exterior. O casal atacou com uma faca a vítima. O imigrante sofreu um golpe profundo no tórax e apenas se salvou devido à eficaz intervenção do INEM e a uma cirurgia de urgência no Hospital de São José. O casal foi a juiz e está em preventiva.