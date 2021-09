Jovem dá três facadas a rival em café ilegal em Almada

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 21 anos, por tentativa de homicídio em Almada. O crime ocorreu na noite de 22 de julho, durante uma discussão entre dois homens num café clandestino, que terminou em pancadaria na rua.A vítima, da mesma idade, foi primeiro agredida com uma soqueira e depois golpeada três vezes nas costas com uma faca de cozinha. Sobreviveu ao ataque e o agressor andou em fuga, mas foi agora localizado pelos inspetores da PJ e já está em prisão preventiva.Na origem do ataque estiveram "motivos fúteis". O jovem preso já tem cadastro por furtos e tráfico de droga.