Casamento com mais de 50 pessoas mobiliza militares da GNR

Uma festa de casamento que teve início no dia 21, em Alter do Chão, já obrigou ao envio de patrulhas da GNR ao local por várias vezes desde então. De acordo com o Comando Geral da GNR, na madrugada de sexta-feira, após uma patrulha local ter sido recebida de forma hostil, o reforço de meios vindos de outros postos pôs fim ao convívio.No entanto, fontes no terreno e populares garantiram aoque a festa continuou durante o período de Natal, com mais de 50 pessoas presentes, sendo os militares incapazes de pôr fim ao convívio.