Um cavalo caiu, durante a manhã desta sexta-feira, num ecoponto com reservatório subterrado. O animal fazia parte de uma das charretes de Sintra.O alerta foi dado às 10h00.No local estiveram os Bombeiros de Sintra, a Proteção Civil, a GNR e o Gabinete Médico Veterinário de Sintra.O animal teve de ser retirado com recurso a uma grua e apresentava ferimentos numa pata.Regressou a casa com o proprietário.